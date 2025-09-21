Exatlón Draft El Ascenso | Crisis en el Equipo Negro

La presión dentro del Equipo Negro está al máximo, pues no solo deberán disputar un difícil Duelo de Eliminación, sino que además la tensión entre dos de sus integrantes femeninas se ha convertido en un nuevo obstáculo. Los roces ya no se quedan fuera del circuito, ahora los conflictos internos amenazan con afectar el rendimiento de todo el equipo.