Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Problemas en el Equipo Rojo? La Navidad llega a Exatlón México en medio de la tensión
Mientras las diferencias salen a la luz en el Equipo Rojo, el espíritu navideño intenta unir a los atletas en Exatlón México.
El Equipo Rojo atraviesa momentos complicados dentro de Exatlón México, donde la falta de comunicación y las decisiones en competencia comienzan a generar tensión entre los atletas. Sin embargo, en medio de este panorama, la Navidad llegó a las playas del reality para regalar un respiro emocional.