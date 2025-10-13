Exatlón México | Mejores momentos | ¡Explota la tensión! El Equipo Azul se fractura mientras el Equipo Rojo celebra

La competencia en Exatlón México ha dejado claro que no todo se juega dentro de los circuitos. Después de una dura derrota, los integrantes del Equipo Azul atraviesan momentos de máxima tensión y desacuerdos que comienzan a reflejarse en su desempeño. Los comentarios, antes vistos como bromas, hoy se interpretan como provocaciones, encendiendo el ambiente en la competencia. En contraste, El Equipo Rojo celebra con fuerza tras conseguir una nueva ventaja y una vida extra, consolidando su dominio en esta etapa de la temporada.