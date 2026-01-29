Exatlón México | Mejores Momentos | Jerry gana su lugar y sacude a todos: Alegría, advertencias y roces internos dentro del Equipo Azul

Los atletas de ambos equipos celebraron el logro de Jerry tras asegurar su lugar en la próxima temporada de Exatlón México, con Leo advirtiendo que ahora es momento de prepararse, Koke reconociendo la felicidad de verlo cumplir su sueño y Mono asegurando que Jerry llegó para ganar; sin embargo, la convivencia mostró su lado más tenso cuando Humberto señaló que acompañó al novato sin recibir agradecimiento y, del otro lado, Leo y Evelyn evidenciaron cómo los pequeños detalles desbordan la presión diaria, con Evelyn aceptando que a veces falla, incluso en cosas tan simples como dejar una taza sin lavar.