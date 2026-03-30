Exatlón México | Mejores Momentos | Azules suman puntos importantes mientras Rojos buscan salir de La Barraca Metálica

El Equipo Azul regresó con fuerza en la semana 27 de Exatlón México, donde Alexis celebró el resultado positivo y su buen rendimiento. Mientras tanto, El Equipo Rojo reconoció la superioridad de sus rivales en el duelo por la ventaja. Mati destacó que perder este beneficio complica su situación y aumenta la urgencia de salir de La Barraca Metálica.

