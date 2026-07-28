La Chef Zahie sorprende a los cocineros de MasterChef 24/7 al hablar italiano en clase de pasta (VIDEO)

La tarde de este martes, previo a la gala de “Beneficios y Castigos” en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron una clase especial de pasta rellena. La Chef Zahie Téllez estuvo acompañada del Chef Alessandro y el Ingeniero Fabio, ambos originarios de Italia. En la misma sesión y en más de una ocasión, la jueza sorprendió a los concursantes al hablar italiano.