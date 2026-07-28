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¿Y la amistad? Antrax no se queda callado y lanza fuerte comentario contra Jazmín en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El cocinero veracruzano le hizo un fuerte comentario a su amiga y así reaccionó la concursante de MasterChef 24/7.

Antrax acompañó a su amiga Jazmín mientras comía en la terreza del Mundo de MasterChef 24/7, pero no se quedó callado ante una pregunta de la cocinera y le lanzó un fuerte comentario. La concursante de Nayarit cuestionó al veracruzano acerca del sabor de la mortadela y al no tener la respuesta correcta para resónder, expresó: “Tu eres la burra”. Al final, ambos reaccionaron con risas, lo que deja ver que pesé al momento, sigue la amistad.

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