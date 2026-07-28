¿Lancer y Carmen ya no se soportan? El cocinero de MasterChef 24/7 acusa a su compañera de estar obsesionada (VIDEO)
La relación entre los cocineros de MasterChef 24/7 parace ponerse más tensa mientras pasan las semanas.
Lo que parecía un momento de relajación para Lancer en el Mundo de MasterChef 24/7, que se encontraba dibujando, terminó en un tenso momento con Carmen, a quien el cocinero acuso de estar obsesionado con él. La concursante de Tijuana mencionó que acusaría a su compañero, lo que generó un reclamo por parte del participante, que no se quedó callado y le preguntó por qué lo odiaba. Al final, entre broma y broma, la relación entre ambos se ha vuelto más complicada en las últimas semanas, lo que hace preguntarse: ¿Será que ya no se soportan?