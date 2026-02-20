Exatlón México | Mejores Momentos | Ernesto se sincera, Alejandro sorprendido y la advertencia de Koke sobre la verdadera batalla

El regreso de los Azules a La Villa 360 estuvo cargado de emociones en Exatlón México. Ernesto habló del apoyo de su equipo, Alejandro admitió que el retorno de Natali lo tomó por sorpresa, Humberto abrió su corazón y Koke lanzó una advertencia: La presión de la novena temporada es fuerte y la verdadera batalla se libra en la mente.