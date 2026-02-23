Exatlón México | Mejores Momentos | “Perro que ladra no muerde”: Mono responde a los Azules tras la salida de Alejandro
Tras la eliminación de Alejandro en Exatlón México, el Equipo Azul regresó entre tensión y promesas de revancha, mientras los Rojos reaccionaron con polémicas declaraciones.
Después de la eliminación de Alejandro en Exatlón México, los Azules volvieron con ánimo golpeado. Leo aseguró que no buscan venganza, pero están listos para competir. Ernesto confesó que su hijo es su motivación. Del lado Rojo, Mono lanzó: “perro que ladra no muerde”, y señaló que Alejandro estaba desubicado.