Exatlón México | Mejores Momentos | “Perro que ladra no muerde”: Mono responde a los Azules tras la salida de Alejandro

Después de la eliminación de Alejandro en Exatlón México, los Azules volvieron con ánimo golpeado. Leo aseguró que no buscan venganza, pero están listos para competir. Ernesto confesó que su hijo es su motivación. Del lado Rojo, Mono lanzó: “perro que ladra no muerde”, y señaló que Alejandro estaba desubicado.