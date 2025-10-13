Exatlón México | Mejores Momentos | Caída del Equipo Azul, gloria del Equipo Roja: Así se vivió el momento más intenso de la novena temporada

El Exatlón México vivió uno de sus momentos más intensos de la temporada cuando El Equipo Rojo impuso su poder sobre El Equipo Azul, que sufrió la inesperada salida de Andrea, una de sus atletas más queridas. La tensión se sintió desde el primer circuito, y aunque El Equipo Rojo mostró fuerza, estrategia y unión, El Equipo Azul no pudo evitar las el sentimiento al despedir a su compañera. La novena temporada continúa elevando la adrenalina, y ahora los hombres están en riesgo: cada punto vale oro, y cada error podría marcar el adiós de otro integrante. Todo puede cambiar en cuestión de segundos dentro de Exatlón México, donde el esfuerzo, la mente y el corazón definen el destino.

