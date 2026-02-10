VIDEO | Mati se corona en la semana 20 de Exatlón México y deja advertencia: “De aquí saldrá el próximo ganador”
Mati volvió a demostrar por qué es una de las atletas más fuertes de Exatlón México, al quedarse con la medalla de la semana 20.
Mati se convirtió en la gran protagonista de la semana 20 de Exatlón México, luego de ganar la medalla del día y sumar oficialmente su séptima medalla en la temporada nueve, un logro que celebró con emoción al asegurar que este triunfo va dedicado a su hermano. La atleta también agradeció el apoyo del Equipo Rojo y de los fans, destacando que el equipo sigue creciendo y dejando un mensaje que no pasó desapercibido: “Estoy segura de que de aquí va a salir el próximo ganador”.