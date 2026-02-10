VIDEO | Mati se corona en la semana 20 de Exatlón México y deja advertencia: “De aquí saldrá el próximo ganador”

Mati se convirtió en la gran protagonista de la semana 20 de Exatlón México, luego de ganar la medalla del día y sumar oficialmente su séptima medalla en la temporada nueve, un logro que celebró con emoción al asegurar que este triunfo va dedicado a su hermano. La atleta también agradeció el apoyo del Equipo Rojo y de los fans, destacando que el equipo sigue creciendo y dejando un mensaje que no pasó desapercibido: “Estoy segura de que de aquí va a salir el próximo ganador”.

