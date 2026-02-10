VIDEO | Medalla histórica para Mati: Logra un tiempo brutal y deja impactadas a sus rivales en Exatlón México: Así fue la carrera”

Mati volvió a demostrar por qué es una de las atletas más fuertes de Exatlón México, luego de dar la gran sorpresa al ganar la Medalla Femenil pese a no salir en los primeros lugares, imponiendo un tiempo contundente que dejó sin reacción a sus rivales. Tras el triunfo, la atleta celebró emocionada al revelar que esta es su medalla número 7 de la novena temporada, aunque es la sexta que conserva.

