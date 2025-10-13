Exatlón México| Programa completo |¡Drama, poder y resistencia! Los atletas lo dan todo en cada competencia

El ambiente en Exatlón México está al rojo vivo. La Batalla por la Villa 360 ha desatado una tormenta de emociones, rivalidades y estrategias que marcan un antes y un después en la competencia. Los atletas saben que no se trata solo de un duelo más: El premio garantiza el privilegio de descansar, dormir bien y recuperarse físicamente, algo vital para sobrevivir en la exigente arena dominicana. Nadie quiere volver a la temida Barraca Metálica, ese espacio donde el cansancio se convierte en enemigo y las tensiones se multiplican.