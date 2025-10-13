Exatlón México| Programa completo |¡Drama, poder y resistencia! Los atletas lo dan todo en cada competencia
La intensidad se apodera de Exatlón México: Entre celebraciones, fracturas y estrategias, los atletas se enfrentan en una de las batallas más decisivas de la temporada.
El ambiente en Exatlón México está al rojo vivo. La Batalla por la Villa 360 ha desatado una tormenta de emociones, rivalidades y estrategias que marcan un antes y un después en la competencia. Los atletas saben que no se trata solo de un duelo más: El premio garantiza el privilegio de descansar, dormir bien y recuperarse físicamente, algo vital para sobrevivir en la exigente arena dominicana. Nadie quiere volver a la temida Barraca Metálica, ese espacio donde el cansancio se convierte en enemigo y las tensiones se multiplican.
Galerías y Notas Azteca UNO