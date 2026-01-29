inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Caídas, tensión extrema y duelos que sacuden a la novena temporada

La intensidad se desborda en Exatlón México con pruebas marcadas por errores, caídas y decisiones que pusieron al límite a los atletas y encendieron la tensión en el circuito.

Exatlón México

Exatlón México vivió una jornada cargada de tensión tras los momentos más intensos vistos, donde las caídas, los errores bajo presión y el desgaste físico de los atletas marcaron el ritmo de la competencia, dejando claro que cada circuito se vuelve más exigente y que cualquier fallo puede cambiar el destino del reality deportivo.

Videos