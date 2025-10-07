Exatlón México | Programa Completo | Tensión máxima: Alianzas, victorias y un nuevo rumbo en la competencia

La emoción en Exatlón México continúa al máximo, con jornadas que ponen a prueba no solo la fuerza física de los atletas, sino también su temple emocional y capacidad para trabajar en equipo. Las estrategias comienzan a redefinirse y las alianzas se vuelven clave para sobrevivir en una competencia donde cada carrera cuenta. El Equipo Rojo celebra sus logros con determinación, mientras El Equipo Azul se replantea su camino en busca de recuperar el control y volver a brillar en los circuitos. Con nuevas sorpresas, posibles refuerzos y retos que llevan al límite, los participantes se enfrentan a una semana decisiva que promete emociones, tensión y momentos que quedarán marcados en la historia del reality.