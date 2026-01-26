inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Semana clave: Celebración roja, advertencia de Rosique y duelos decisivos

Celebraciones, advertencias, reencuentros y duelos al límite marcan una semana decisiva en Exatlón México.

Exatlón México

Exatlón México vivió un episodio intenso tras la eliminación de José, que provocó celebración en El Equipo Rojo y nuevas tensiones entre los Azules, mientras Rosique lanzó una advertencia clave sobre las oportunidades y el futuro del programa con la llegada del draft varonil. Entre reencuentros emotivos, análisis del nivel de los nuevos talentos y un duelo encendido por La Villa 360, la competencia dejó claro que la temporada entra en una fase donde cada decisión y cada carrera pueden cambiar el rumbo de la noventa temporada.

