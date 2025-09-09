inklusion logo Sitio accesible
¡Tú decides quién entra a Exatlón México!

Dos aspirantes, dos sueños… y solo tu voto puede convertirlos en participantes. Ingresa ya a la App TV Azteca En Vivo y haz historia en el Draft El Ascenso.

¡ATENCIÓN, MÉXICO!

Hoy tú llevas la batuta, porque el rumbo de esta aventura depende de ti.

Dos valientes aspirantes, un hombre y una mujer del Exatlón Draft El Ascenso, están a un paso de cumplir su gran sueño: llegar a la temporada regular. Pero para lograrlo necesitan tu apoyo.

Es momento de levantar la voz, entrar a la App TV Azteca En Vivo y votar por tu favorito. Al final del draft, los dos más votados se convertirán en wild cards y se ganarán su lugar directo en Exatlón México.

¡El poder está en tus manos! Son dos vidas, dos sueños… y dos oportunidades únicas.
Corre a la App TV Azteca En Vivo y ¡haz que tu voto cuente!

Exatlón México 2026
