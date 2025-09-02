Estos son los equipos internacionales a los que los atletas mexicanos tendrán que vencer en Exatlón CUP

Extlón CUP está a unas pocas horas de comenzar, y con ello las expectativas de conocer a todos los participantes y los países que competirán por convertirse en los máximos ganadores y conseguir la copa de Exatlón CUP. México se tendrá que enfrentar a Estados Unidos, Alemania, Rumanía y Hungría, para demostrar la garra nacional y el carisma que los caracteriza y que los ha colocado dentro de los favoritos del público.

¿Quiénes son los equipos que participarán en Exatlón CUP?

México: Paulette Gallardo, Mati Álvarez, Nataly Gutiérrez, Mario “El Mono” Osuna, Heliud Pulido, Daniel Corral, Ximena Duggan, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Javi Márquez.

Estados Unidos: Mirna Almada, Vera Almeida, Viviana Michel, Valeria Rodríguez, Yoisel Barrios, Emmanuel Jáquez, Chuy “El Toro” Almada, Elías “El Tarzán Boricua” Tirado.

Alemania: Aycan Yanac, Natalia Wisniewska, Kathrin Kuns-Lehr, Maite Richert, Lucs Kruger, Nadiem Bahjat, Nam Vo, Marc Zimmermaan.

Rumania: Corina Blocan, Iuliana Aradi, Diana Pivniceru, Diana Kovacs, Ion Surdu, Iulian Pitea, Yamato Zaharia, Ionut Sagacevschi.

Hungría: Janka Júlia Tóth, Boglárka Besenyei, Buzás Dorottya, Izabella Ujvári, András Virág, Dániel Jósa, Ákos Wald, Zalán Áron Novák.

El papel de los mexicanos dentro de Exatlón CUP

No cabe duda de que, aunque esta edición de Exatlon CUP tiene atletas con grandes capacidades, disciplina y mucho carisma, aspectos que los convierten en uno de los equipos favoritos por los fans para ganar la copa y consagrarse como el equipo ganador de Exatlón CUP. No te pierdas todos los detalles y sigue la transmisión en vivo, desde nuestra plataforma oficial y apoya a tu favorito desde nuestras plataformas de redes sociales. Recuerda que tus votaciones en redes no afectan de manera directa el resultado del programa.