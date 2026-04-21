Los signos que tienen una misión esta semana: deben cumplirla para atraer la buena suerte del Sol en Tauro

6 signos del zodiaco tienen una misión que cumplir a partir de hoy 21 de abril para conseguir la buena suerte del Sol en Tauro, una temporada que marca la estabilidad, a diferencia de los impulsos de Aries.

De acuerdo con la astrología , Aries, Géminis, Virgo, Escorpio, Acuario y Piscis son los signos que estarán bajo observación para cumplir su propósito, obtener recompensas y, sobre todo, adquirir el conocimiento que esta etapa les traerá. ¿De qué se trata?

ARIES : pagar deudas, cerrar pendientes y guardar silencio.

: pagar deudas, cerrar pendientes y guardar silencio. GÉMINIS : necesita cortar energía vieja para avanzar.

: necesita cortar energía vieja para avanzar. VIRGO : su éxito depende de cambiar patrones.

: su éxito depende de cambiar patrones. ESCORPIO : está en reestructura financiera y de vida.

: está en reestructura financiera y de vida. ACUARIO : está en riesgo de fraudes y traiciones.

: está en riesgo de fraudes y traiciones. PSICIS: tiene suerte activada, pero condicionada.

Según el análisis, estas seis misiones tienen algo en común: son puntos de quiebre para los signos que deben actuar bajo el poder el Sol en Tauro para conseguir estabilidad, dinero y avance real.

Las misiones y horóscopos de cada signo al 26 de abril.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cómo le irá a los demás signos del zodiaco esta semana, según el horóscopo? Estas son todas sus misiones

Los 6 signos del zodiaco no son los únicos con la misión de la semana. De acuerdo con los horóscopos semanales, el resto de los astros deben poner manos a la obra para cumplir sus propósitos personales.

TAURO : ignorar chismes y reforzar el amor propio.

: ignorar chismes y reforzar el amor propio. CÁNCER : proteger su energía y cuidar su cuerpo.

: proteger su energía y cuidar su cuerpo. LEO : trabajar su salud mental y soltar presión.

: trabajar su salud mental y soltar presión. LIBRA : manifestar con ritual (vela roja) y soltar el miedo.

: manifestar con ritual (vela roja) y soltar el miedo. ESCORPIO : ordenar finanzas y cambiar hábitos.

: ordenar finanzas y cambiar hábitos. SAGITARIO : guardar silencio + ritual de protección.

: guardar silencio + ritual de protección. CAPRICORNIO: resolver pendientes y crecer emocionalmente.

¿Cuándo es la próxima Luna Nueva 2026 y qué poder dará a los signos?

La próxima luna nueva de 2026 es la del sábado 16 de mayo. Es decir, ocurrirá en la temporada de Tauro dando poderes increíbles antes de su cierre de ciclo, como la estabilidad financiera, el amor propio y los placeres sensoriales.

En esta ocasión, el fenómeno ocurrirá en la cuadratura de Plutón sobre Tauro, que implicará en cambios profundos e insectos. ¿Estás lista para esto?