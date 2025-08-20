Antonio Rosique, la persona detrás de “La Máxima Autoridad” de Exatlón México

Antonio Verónico Rosique Cedillo, más conocido como"La Máxima Autoridad”, dentro de su papel como conductor del reality show Exatlón México, es un periodista de deportes mexicano, quien ha tenido una amplia carrera dentro de TV Azteca desde su llegada en 1996. ¿Pero quién es “Máxima Autoridad” dentro y fuera de las pantallas? y ¿Cuál es su trayectoria y formación? ¿Qué lo ha llevado desde ser comentarista y conductor de Juegos Olímpicos, a escribir y ser la máxima autoridad de Exatlón México?

Antonio Rosique: una historia de logros y trayectoria deportiva

De nacionalidad mexicana, Antonio Rosique cursó sus primeros años de estudio en territorio nacional. Despues de un breve periodo de estudios en los Estados Unidos, para en 1993, ingresó a la carrera de Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, de la cual egresó en 1997.

Años más tarde, en 2005, realizó un MBA en Football Industries en la ciudad de Liverpool, Reino Unido. Su formación académica le abrió las puertas en 1996 a la que sería su casa profesional hasta el día de hoy: TV Azteca. Inició en la sección de deportes del noticiero Hechos, bajo la conducción de Javier Alatorre, y más tarde participó en el programa deportivo En Caliente.

Gracias a su crecimiento profesional, en 2004 tuvo su primera aparición como narrador en los Juegos Olímpicos de Atenas. Posteriormente repitió su labor como comentarista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Tokio 2020.En 2012 se integró al equipo de MVS Deportes de MVS Radio, junto con figuras como Rodolfo Vargas, Luis García Postigo, Christian Martinoli y Rafael Ayala. Su trayectoria no se limita únicamente a la televisión y la radio, ya que también ha incursionado en la literatura con títulos como La isla del fútbol y El día de mi vida, además de colaborar en ocho obras más.

Antonio Rosique como la máxima autoridad de Exatlón México

Uno de los programas más exitosos de TV Azteca es Exatlón México, reality show deportivo en el que dos equipos de atletas de alto rendimiento y celebridades compiten en circuitos de fuerza, agilidad, resistencia y estrategia.

En octubre de 2017, Antonio Rosique fue elegido como conductor de la primera temporada, transmitida por TV Azteca. Desde entonces se consolidó como una de las personalidades más populares de la televisora. Según el propio narrador, su llegada al programa se dio gracias al interés de los productores, quienes buscaban una voz con pasión y emoción capaces de transmitir la intensidad de cada competencia.

Rosique ha declarado que la oportunidad llegó en el momento indicado, lo que le permitió entregarse por completo al proyecto y entregar todo de sí para dar voz y vida a uno de los programas favoritos de las familias mexicanas. Con el paso de las temporadas, Exatlón México se ha convertido en un fenómeno televisivo que reúne a toda la familia frente a la pantalla.

Gracias a su experiencia, carisma e imponente presencia, Antonio Rosique se ha posicionado como una figura de autoridad no solo en el periodismo deportivo, sino también dentro de este reality, donde atletas y celebridades buscan alcanzar la gloria y conquistar el premio millonario en cada temporada.