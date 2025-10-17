4 signos del zodiaco iniciarán un momento de prosperidad debido al trino entre Venus en Libra y Plutón en Acuario

Venus sigue recorriendo los primeros grados de la casa de Libra. Plutón ya está directo recorriendo el primer grado de Acuario. Estos planetas se alinearon en una excelente relación de trino (trígono) muy beneficioso para los signos del zodiaco.

Sin embargo, solo 4 de ellos recibirán su influencia positiva directa y potenciada durante aproximadamente 5 días más. Estas son las personas más favorecidas por la alineación en trino entre Venus en Libra y Plutón en Acuario.

¿Qué significa la alineación en trino entre Venus en Libra y Plutón en Acuario según la astrología?

La alineación en trino (trígono) entre Venus en Libra y Plutón en Acuario es una de las configuraciones más poderosas y transformadoras dentro de la astrología. Este aspecto fluido crea un canal de energía que favorece la renovación emocional, los vínculos profundos y el empoderamiento afectivo, al tiempo que estimula una creatividad magnética.

Cuando estos planetas se conectan mediante un trígono, la energía de transformación profunda (Plutón) fluye suavemente hacia el plano relacional y emocional (Venus), produciendo renovación del amor, evolución de los vínculos y empoderamiento interior.

Los 4 signos del zodiaco bendecidos por el trino entre Venus en Libra y Plutón en Acuario

Las personas favorecidas por la alineación de Venus en Libra y Plutón en Acuario son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Aries

Géminis

Libra

Acuario

Los nativos de estos signos zodiacales pueden experimentar emociones más intensas y sus lazos afectivos pueden tomar mucha profundidad. Es posible sentir el deseo de conectar con los demás dejando atrás relaciones o dinámicas superficiales, para dar lugar a vínculos auténticos, transformadores y basados en la libertad. Esto puede manifestarse como una atracción magnética hacia personas o experiencias que despiertan una transformación interior o como la necesidad de reconstruir relaciones desde la sinceridad y la evolución (y cooperación) mutua.

En el amor, la energía de este trígono puede sanar heridas pasadas, fortalecer compromisos y despertar pasiones. Según la astrología, este tránsito favorece una visión más elevada de las relaciones y de la energía del amor. También estimula la intuición, permitiendo detectar con claridad qué personas o proyectos resuenan mejor con la frecuencia personal más elevada.