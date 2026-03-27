Supervivencia Exatlón México 27 de marzo 2026: Mono, Benyamin, Leo, Humberto, Koke, Alexis o Villaluz ¿Quién se salva?

La primera Batalla por la Supervivencia de este 27 de marzo del 2026 en Exatlón México ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, pues Mono, Benyamin, Leo, Humberto, Koke, Alexis y Villaluz se enfrentan en un duelo clave que los enfrentará en una lucha por su permanencia.

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Participantes en riesgo hoy en Exatlón México

Esta noche los atletas que se juegan su permanencia han demostrado contar con la garra deportiva necesaria para llegar a la recta final en la semana 26 de la novena temporada. No obstante, la contienda por la supervivencia no solo pone al límite las habilidades físicas, sino también mentales, pues los nervios pueden jugar en contra.

Posible ganador de la primera Supervivencia

De acuerdo con lo que se ha vivido recientemente dentro de los circuitos, algunos atletas han demostrado mayor consistencia, en especial los pertenecientes a la escuadra Roja, que, a pesar de no tener su mejor temporada, han obligado a los Azules a competir entre ellos por su permanencia, lo que los coloca como los grandes favoritos.

Dónde ver quién gana la Supervivencia hoy

Recuerda que, si quieres conocer quién es el equipo que mantendrá a salvo a sus integrantes una semana más, no te pierdas la transmisión en directo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.