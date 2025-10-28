Exatlón México | El misterio más esperado: ¿Quién ganará el Duelo de los Enigmas HOY?

El Duelo de los Enigmas está de nueva cuenta dentro de la competencia, y con él, uno de los momentos más esperados por los fans. Este 28 de octubre, los miembros del Equipo Azul y del Equipo Rojo se enfrentarán esta noche no solo por una victoria sobre la escuadra rival, sino por alguno de los grandes premios a los que pueden ser acreedores, recompensas que hemos visto en anteriores ocasiones no solo pueden ser valoradas en miles de pesos, sino también en experiencias únicas.

Aunque aún faltan un par de horas para que sepamos con certeza cuáles son premios diputados esta noche por el Duelo de los Enigmas, las especulaciones no se han hecho esperar, pues en ocasiones anteriores hemos visto que los premios van desde experiencias únicas, hasta tecnología de lujo, esto sin contar el regalo “sorpresa” que nadie se quiere llevar a casa.

¿Rojos imparables o Azules en busca de redención?

El Equipo Rojo llegará a esta competencia con un sabor agridulce pues, aunque ha logrado romper con la racha de victorias de la escuadra rival, saben que no tiene tiempo de descansar, pues una victoria lo podría cambiar todo y perder el creciente impulso que han obtenido dentro de los últimos circuitos.

Por otro lado, El Equipo Azul no piensa rendirse, pues miembros como Leo o Koke, saben de todo el potencial que tiene su escuadra y que es momento de retomar la delantera, pues el ganar El Duelo de los Enigmas no solo representa regresar a casa con un objeto de miles de pesos, es saber que vencieron en competencia a 12 atletas mexicanos de alto rendimiento.

Expectativa y emoción antes del gran duelo

Solo faltan unas horas para que sepamos no solo cuáles serán los codiciados premios por los que competirán los atletas, sino también el color del cual se vestirá la victoria de esta noche. Con los ánimos encendidos y las apuestas sobre la mesa, todo está listo para que comience el reality show deportivo más demandante del momento y el cual podrás disfrutar GRATIS por Azteca UNO:

Con todo listo para la competencia, el ambiente está cargado de adrenalina. Sea quien sea el ganador, esta noche promete ser una de las más comentadas de toda la temporada.

