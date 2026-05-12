uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Venga La Alegría | Programa 12 de mayo 2026 Parte 2 | Victoria Ruffo reacciona a la acusación que enfrenta Vadhir Derbez, los mejores juegos y más

Victoria Ruffo reacciona a la fuerte acusación que enfrenta Vadhir Derbez, Poncho Cadena y Adrián Herrera revelan detalles de MasterChef 24/7, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de mayo 2026, parte 2: Geraldine Bazán responde al mensaje de Gabriel Soto y Victoria Ruffo reacciona a la fuerte acusación que enfrenta Vadhir Derbez.

También, Poncho Cadena y Adrián Herrera revelan detalles de MasterChef 24/7, el elenco de Matilda El Musical sacó los prohibidos en Gánale al Capi, el reportaje de Samantha Núñez, la caída de Julio Camejo en Perfume de Gardenia y los consejos de la sexóloga Mónica Zarazúa en Mesa de Sexo.

Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo