¿Filtraciones? Esta es la verdad tras los rumores de quien gana este domingo 12 de abril en Exatlón México

Dentro de la conversación digital en torno a Exatlón México, las especulaciones no se detienen, como lo señalan unas supuestas filtraciones sobre quién podría ganar el esperado premio del próximo domingo 12 de abril dentro de la novena temporada. Las crecientes dudas postulan a un atleta de cada escuadra como los ganadores del auto en juego.

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La competencia está más cerrada que nunca

Hasta el momento, lo único cierto es que tanto El Equipo Azul como El Equipo Rojo atraviesan por una de las contiendas más demandantes de toda la historia del programa, por lo que la tensión estará al borde dentro de uno de los circuitos que promete uno de los premios más importantes de toda la temporada, el cual solo podrás conocer por la transmisión en directo en Azteca UNO.

¿Filtración real o simple especulación?

Conforme las semanas avanzan, las redes sociales se llenan de predicciones que no siempre resultan acertadas, pues en muchas ocasiones, la competencia sorprende y da muestra de que el ganador se define hasta el último segundo de competencia.

¿Qué se juega el proximo domingo?

El próximo domingo, la novena temporada cambiará su formato habitual, pues en lugar de despedir a un atleta, disputará uno de los premios más esperados por todos: Un auto. El cual será entregado al competidor que logre imponerse tras una intensa serie de enfrentamientos a lo largo del cierre de la semana 28.

Cada circuito que enfrentará a las escuadras no solo representa un reto físico, sino mental, en donde la resistencia será fundamental para seguir avanzando.

El resultado se conocerá este domingo

A pesar de los rumores, la tensión de la contienda por el auto sigue siendo una de las más esperadas de toda la novena temporada, por lo que no puedes perderte nada de la contienda, solo por Azteca Uno y nuestras redes sociales oficiales.