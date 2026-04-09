Cinco supervivencias lo cambian todo: Rojos analizan su estrategia entre presión y esperanza dentro de Exatlón México
La presión crece en El Equipo Rojo tras conocer que habrá cinco Supervivencias decisivas que podrían cambiar el rumbo de la semana 28 de Exatlón México.
Los Rojos enfrentan un momento clave tras confirmarse que disputarán cinco supervivencias, situación que genera sentimientos encontrados. Mientras Paulette reconoce la presión que implica este reto, Humberto considera que puede ser la oportunidad ideal para remontar, ya que el equipo no ha logrado sumar suficientes puntos durante la semana y aún existe margen para cambiar el marcador.