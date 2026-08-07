¡Cambio extremo en Survivor México! Javi y Sebastián cambian de tribu tras no llegar a un acuerdo
La falta de acuerdos en la Cabaña de Deliberación provocó un giro inesperado en la competencia.
Las tribus vivieron un momento inesperado en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras no llegar a un acuerdo en la Cabaña de Deliberación, las consecuencias cambiaron por completo el rumbo de la competencia: los capitanes tuvieron que cambiar de tribu. Javi dejó Halcones para integrarse a Jaguares, mientras que Sebastián pasó al equipo verde. Un movimiento que podría modificar las alianzas, estrategias y el equilibrio de fuerzas dentro de ambas tribus.