¡Cambio extremo en Survivor México! Javi y Sebastián cambian de tribu tras no llegar a un acuerdo

Las tribus vivieron un momento inesperado en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras no llegar a un acuerdo en la Cabaña de Deliberación, las consecuencias cambiaron por completo el rumbo de la competencia: los capitanes tuvieron que cambiar de tribu. Javi dejó Halcones para integrarse a Jaguares, mientras que Sebastián pasó al equipo verde. Un movimiento que podría modificar las alianzas, estrategias y el equilibrio de fuerzas dentro de ambas tribus.