Sebastian sorprende con su técnica y consigue sumar la cuarta calavera en un duelo de impacto

Sebastian y Sahit protagonizaron un intenso enfrentamiento durante el Juego por la Recompensa. El sobreviviente amarillo encontró la técnica perfecta para lanzar las piezas, derribar los objetivos y sumar la cuarta calavera para su tribu. La competencia estuvo llena de tensión y estrategia, demostrando que cada movimiento podía marcar la diferencia para conseguir una importante recompensa.