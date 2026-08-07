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Sebastian sorprende con su técnica y consigue sumar la cuarta calavera en un duelo de impacto

Sebastián y Sahit protagonizaron un intenso enfrentamiento donde la estrategia fue clave para conseguir la victoria.

Sebastian y Sahit protagonizaron un intenso enfrentamiento durante el Juego por la Recompensa. El sobreviviente amarillo encontró la técnica perfecta para lanzar las piezas, derribar los objetivos y sumar la cuarta calavera para su tribu. La competencia estuvo llena de tensión y estrategia, demostrando que cada movimiento podía marcar la diferencia para conseguir una importante recompensa.

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