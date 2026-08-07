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Halcones intenta descubrir quién fue el eliminado del primer Duelo de Extinción de la semana

La incertidumbre invade a Halcones mientras intentan descubrir quién tuvo que apagar su llama.

La incertidumbre llegó a Halcones, pues los sobrevivientes comienzan a preguntarse quién fue eliminado durante el primer Duelo de Extinción de la semana. Sin conocer todavía todos los detalles, la tribu analiza las posibles jugadas y trata de descifrar qué ocurrió en esta intensa batalla. La eliminación podría cambiar por completo el rumbo de la competencia y aumentar todavía más la tensión entre los sobrevivientes.

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