Halcones intenta descubrir quién fue el eliminado del primer Duelo de Extinción de la semana

La incertidumbre llegó a Halcones, pues los sobrevivientes comienzan a preguntarse quién fue eliminado durante el primer Duelo de Extinción de la semana. Sin conocer todavía todos los detalles, la tribu analiza las posibles jugadas y trata de descifrar qué ocurrió en esta intensa batalla. La eliminación podría cambiar por completo el rumbo de la competencia y aumentar todavía más la tensión entre los sobrevivientes.