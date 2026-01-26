Valery rompe el silencio en Exatlón México y advierte una posible fractura en el Equipo Azul

Valery se mostró completamente honesta en Exatlón México al hablar sobre la resiliencia y valentía que admira en sus compañeros como, a quienes considera como hermanos menores. Aunque reconoce que muchos la ven como alguien seria, aseguró que no la ha pasado mal, pero advirtió que el Equipo Azul podría “explotar” por la falta de unión y las máscaras que, a su juicio, impiden fomentar cosas positivas, en contraste con la fortaleza del Equipo Rojo.