Rojos o Azules: ¿Quién gana la ventaja HOY 9 de enero del 2026 en Exatlón México?

Esta noche la tensión llevará al límite a los fans de la novena temporada de Exatlón México, pues este 9 de enero del 2026, la duda que circula entre ellos es clara: ¿Quién ganará la ventaja, el Equipo Rojo o el Equipo Azul?

A estas alturas de la competencia, los atletas saben la importancia de ganar todos los puntos y, por supuesto, los beneficios, pues ya sea que se trate de una vida extra, un proyectil más o de segundos de ventaja, al ganar significa inclinar la balanza a su favor.

¿Qué ventaja podría ganar hoy en Exatlón México?

Los atletas saben que ganar una ventaja en Exatlón México no es cualquier cosa, pues ante circuitos que exigen la mayor concentración y rendimiento físico, cualquier impulso externo puede significar la victoria.

¿Cómo llegan los equipos a la semana 20?

Equipo Rojo: ¿La presión los puede traicionar?

Conforme las semanas avanzan , El Equipo Rojo ha demostrado carácter en momentos clave. No obstante, sus atletas se han mantenido inmersos dentro del estrés, la presión acumulada y tensiones internas que desordenan fracturas.

Ahora bien, si los Rojos logran mantener la unión, a pesar de su más reciente pérdida, imponiendo la fuerza ante la desesperación, la escuadra podría dar la sorpresa y conseguir una ventaja clave que podría cambiar el futuro de la semana.

Equipo Azul: ¿La estrategia les dará el punto?

Del otro lado, El Equipo Azul llega con mentalidad ganadora y fría tras eliminar a otro de los Rojos, apostando por una racha que los mantiene como los grandes favoritos. No obstante, si los Azules no logran controlar sus emociones, podrían sufrir la garra del equipo rival y comenzar la semana con el pie izquierdo.

¿Quién ganará la ventaja hoy 9 de enero en Exatlón México?

A pesar de que faltan algunas horas para conocer por Azteca Uno cuál de las escuadras comenzó la semana con una ventaja, los fans apuestan a que La Batalla por La Ventaja de esta noche será una de las más intensas de la novena temporada.