Exatlón México | Programa Completo | Azules ganan ventaja clave y Emilio explota contra su equipo por falta de apoyo

La tensión explotó en la semana 19 de Exatlón México, luego de que los Rojos regresaran motivados, con Mono destacando que la energía y estrategia del equipo serán clave para dominar, aunque los problemas internos también se hicieron notar por la molestia de algunos atletas debido a la loza perdida en sus habitaciones, mientras del otro lado Rosique lanzó una ventaja crucial con un proyectil adicional para hombre y mujer rumbo a la Supervivencia, provocando que los Azules celebraran el impulso emocional, especialmente Doris y Leo.