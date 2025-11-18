“Mi rodilla se fue hacia adentro”: Dana revela cómo superó la lesión que cambió su historia en Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México es un gran semillero de historias de superación y grandes emociones, como los demuestra Dana, quien habló con honestidad y sin filtro sobre el accidente que marcó su paso por la sexta temporada del reality deportivo más demandante de la historia. Durante su llegada al programa, Alejandro destacó que la atleta había mencionado una lesión reciente que la obligó a detenerse y que ahora se ha vuelto el gran motor de Danea para superar la adversidad.

El accidente en la sexta temporada: Cuando todo cambió

Durante la corta plática, Danea recordó que su lesión ocurrió durante la sexta temporada, específicamente en el circuito de parkour, el cual, en palabras de la atleta, era muy distinto al actual, señalando que, en aquel entonces, el circuito tenía un diseño recto y no de dos niveles como ahora.

“Una mala posición hizo que mi rodilla se fuera para dentro”, reveló, dejando claro que no fue un simple golpe, sino un movimiento que comprometió de manera seria su estabilidad y movilidad. Esta lesión la obligó a frenar justo cuando se encontraba en una de sus mejores etapas dentro de la competencia.

Meses de recuperación física… y un trabajo mental todavía más duro

Para Dana aunque el golpe fue fuerte y de un dolor intenso, señaló que la verdadera batalla estuvo en la mente, pues la recuperación física no fue tan problemática como superar el dolor mental de abandonar la competencia y tener que sanar para volver a hacer lo que es su pasión.

“Trabajé muchísimo sobre mi lesión, pero también sobre lo mental”.

Lista para la novena temporada: “Ya no me duele nada”

Hoy en día, Dana, asegura que se encuentra completamente recuperada: “Ya no me duele nada, ya estoy lista para darlo todo”, afirmó. El regreso de la atleta al Exatlón México en su novena temporada es el claro mensaje de resiliencia, disciplina y pasión por el deporte.

