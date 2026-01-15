Exatlón México: Aristeo Cázares, Ana Lago, Zudikey Rodríguez o Daniel Corral; esta leyenda ROJA anuncia que podría regresar al reality deportivo

La novena temporada de Exatlón México esta en curso; algunos de los seguidores se dieron cuenta de una buena noticia, y es que esta leyenda de los Rojos dio a conocer que le gustaría volver al reality deportivo. Aquí te diremos si es Ana Lago, Aristeo Cázares, Patricio Araujo o Zudikey Rodríguez, ¿de quién se trata? El referente de los Escarlatas que quisiera estar de nuevo corriendo los circuitos es La Gacela.

¿Zudikey Rodríguez quiere volver a Exatlón México?

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue como Zudikey Rodríguez subió una foto de ella en donde están brincando en la quinta temporada de Exatlón México, esta imagen venía acompañada de una leyenda que decía: “Gracias por acordarse de mí. Ojalá en un momento no muy lejano nos volvamos a ver pronto”.

|IG: zudikeyrodriguez

Cabe señalar que, Zudy nunca ha confirmado al 100% su regreso al reality deportivo, incluso en esta foto no se entiende si alguien se la mandó y por ello le dice que quiere verse de nuevo, todo esto es meramente especulativo; puesto que, también se entiende que alguien le preguntó su regresará y la respuesta de la Gacela es muy abierta y amplia.

¿Quién es Zudikey Rodríguez?

Zudikey Rodríguez nació en Valle de Bravo en el Estado de México un 14 de marzo de 1987, mide 1.68 metros y pesa 62 kilogramos. La apodada Gacela tiene una licenciatura en Nutrición por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también fue sargento de educación física y deportes en el Ejército Mexicano.

Entre sus logros se destacan: multimedallista en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos e Iberoamericanos, campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 400 metros con vallas.

¿En cuántas temporadas ha estado Zudikey Rodríguez?

Zudy entró en la segunda temporada de Exatlón México en el 2018, donde se convirtió en una de las atletas que más destacó y más queridas por parte del público; sin embargo, una fractura hizo que tuviera que abandonar el proyecto. Regresó para la cuarta campaña y fue aquí en donde conoció a Patricio Araujo, con quien terminó casándo y ahora tienen 2 hijos. Posteriormente regresó a la quinta edición de Guardianes contra Héroes, donde peleó la final ante Marisol Cortés, pero perdió.

