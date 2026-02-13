Contienda decisiva en la Supervivencia de HOY 13 de febrero en Exatlón México: ¿Quién llega más fuerte al domingo de eliminación, Rojos o Azules?

Hoy 13 de febrero del 2026, la tensión está más alta que nunca dentro de Exatlón México, y la gran pregunta que ronda entre los fanáticos de la novena temporada, previo a la eliminación del domingo, es inevitable: ¿Quién llega mejor, los Rojos o los Azules? Tras una semana decisiva llena de cambios, estrategias, accidentes y mucha tensión.

¿Cómo llegan las escuadras previo al encuentro del domingo?

En los últimos días, El Equipo Rojo ha mostrado más señales claras de querer dominar la contienda, pues sus miembros han insistido en un cambio de estrategia que poco a poco les ha permitido darle la vuelta a la situación. No obstante, el desgaste acumulado puede ser un factor crucial a la hora de enfrentarse a las emociones, eso tomando en cuenta que los encuentros de esta noche decidirán a los atletas que pondrán en riesgo a sus miembros.

Del otro lado, El Equipo Azul ha mostrado por qué siguen siendo un rival de cuidado, incluso a pesar de que no siempre pueden dar los puntos. Entre sus miembros, algunos han reconocido que, a pesar de tener grandes ventajas acumuladas, no pueden confiarse y deben comenzar cada encuentro como si fuera el primero y el definitivo. Por lo que la paciencia y la estrategia serán determinantes si espera no poner en riesgo a ninguno de sus miembros.

¿Cómo llegan los ánimos al domingo de eliminación?

Es importante señalar que la novena temporada de Exatlón México se ha caracterizado por ser una de las más intensas jamás vividas, pues la rivalidad entre las escuadras han dejado en claro que cada punto, cada circuito y cada competencia se juega como si fuera una final. Por ello, la duda de los fans crece por saber quiénes serán las escuadras que pondrán en riesgo a sus miembros. No obstante, conocer la respuesta, solo será posible por Azteca UNO esta noche.