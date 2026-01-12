Exatlón México | Programa Completo | Semana 16 sacude con advertencias, ventajas y una ventaja que lo cambia todo

El inicio de la semana 16 de Exatlón México marcó un antes y un después en la competencia, con un Equipo Azul que luce imparable, un Equipo Rojo golpeado por las lesiones y la salida de una atleta, advertencias contundentes de Antonio Rosique sobre el fin de la Zona de Peligro, nuevas reglas que ponen el riesgo de forma individual, una ventaja clave otorgada por Jazmín para los rojos y una intensa Batalla por la Villa 360 que recordó por qué este espacio sigue siendo uno de los factores más determinantes al inicio y desarrollo de cada temporada.