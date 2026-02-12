Exatlón México | Avance | Semana de tensión: Mujeres en peligro y choque entre Leo y Mono

La tensión aumenta en Exatlón México luego de que Antonio Rosique advirtiera que todas las mujeres están en riesgo y que la lucha por la continuidad ya comenzó. Mientras Mati pidió confianza y estrategia para dejar los nervios atrás, la polémica estalló cuando un toque durante el juego provocó un fuerte choque entre Leo y Mono, encendiendo el ambiente rumbo a la batalla decisiva.