Exatlón: Osirys pasó de ser el fan número uno a atleta. (FOTO)

La quinta temporada de Exatlón está a la vuelta de la esquina, donde 22 talentosos participantes se darán cita en las exigentes tierras de República Dominicana para alcanzar la gloria.

Sin embargo, existe un joven que ha dado de qué hablar de cara al estreno del reality show más trepidante de la televisión mexicana.

Se trata de Osirys Escobedo, nuevo rostro que se integra a las filas de los Conquistadores, en una de las ediciones más esperadas del programa favorito de múltiples admiradores.

El practicante de parkour conmovió a todo el público mexicano, ya que compartió algunas fotos de sus inicios como fanático de Exatlón.

El atleta, de 18 años, tiene fotos junto a Javi Márquez, David Juárez La Bestia, Keno Martell, Heliud Pulido, Mau Wow y otros poderosos atletas que pasaron a la historia en nuestro programa.

Y es que, antes de pisar las tierras más demandantes de la pantalla chica, Osirys se convirtió en un apasionado fanático que siguió de cerca a sus atletas favoritos.

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Osirys Escobedo reacciona a su nueva etapa como atleta de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

Osirys Escobedo expresó su felicidad por pasar de fanático a un destacado atleta en la quinta temporada de Exatlón. El originario de Ciudad Neza escribió un mensaje que conmovió a todos sus seguidores de Instagram.

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Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes quedaron conmovidos por la historia del integrante del equipo azul. “Los sueños sí se hacen realidad”, “Como gran fan le echará muchas ganas”, “Pensar que ahora estás ahí” y “Disfruta la experiencia campeón”, fueron algunos comentarios por parte de los cibernautas.

No cabe duda que Osirys Escobedo entregará el corazón como todo un fanático y atleta que se integra a las filas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

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