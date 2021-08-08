Estamos a pocos días del estreno de la quinta temporada de Exatlón México. El reality show que se ha posicionado como el favorito de la televisión mexicana, tiene a nuevos atletas que tienes que conocer.

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Todo está listo para el arranque de la nueva aventura el próximo 16 de agosto. Por ello, te damos a conocer los nombres de los atletas que van a buscar conquistar las playas más demandantes con el uniforme azul.

¿Quiénes son los atletas que forman parte de los Conquistadores?

A través de las redes sociales de Exatlón México, hemos logrado conocer a todos los deportistas que serán parte de los Conquistadores, entre los que se encuentran Fernando Stalla de 33 años, quien es surfista originario de Nayarit.

Marysol Cortés, quien fue parte de la Selección Mexicana sub-20 y estuvo en la edición de Exatlón 2019, también se suma a esta gran aventura. La velocista originaria de Guadalajara, Tanya Núñez, estará en las pistas del reality dejando todo de ella.

Ximena Duggan, quien a sus 27 años es conocida por ser finalista de la primera temporada de Survivor México, se incorpora al reality más demandante de la televisión mexicana.

También, se da el gran regreso de David Juárez La Bestia, quien en la temporada pasada era uno de los grandes favoritos, pero una fuerte lesión lo dejó fuera de Exatlón México.

Macky González, quien también fue parte de la primera temporada, viene por la gran revancha en busca de ser la campeona del reality show.

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Junto con ellos llegan Enrique, Ramiro, Jonathan, Yareli y Osirys, quienes llegan con la única finalidad de demostrar que tienen todo lo necesario para ganarse un nombre y un lugar dentro de las leyendas de Exatlón México.

