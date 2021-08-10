Exatlón: Macky envía mensaje sobre su regreso. (VIDEO)

Nuestra querida Macky González, quien estuvo en la primera temporada de Exatlón México como parte del equipo azul, regresa al reality show más demandante de la televisión mexicana con los Conquistadores para demostrar porque es una leyenda.

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La joven se metió al deporte desde muy pequeña, actualmente es especialista en atletismo, siendo medallista nacional en muchas ocasiones. Por ello, regresa para brillar nuevamente en los circuitos más exigentes de la televisión.

El contundente mensaje de Macky

Macky González aprovechó sus redes sociales para mandar un fuerte mensaje en donde asegura que está superando los problemas de salud que ha tenido a lo largo del año, por lo que regresa más fuerte que nunca.

Solo mi gente sabe los problemas de salud que he tenido este año...pero la vida es de retos, aquí estamos firmes y confío que el tiempo me sanará para volver a mi mejor versión. Regreso a mi lugar de origen a cerrar ciclos y a darle la estafeta a nuevos atletas talentosos y tipazos que los van a amar

Sobre los mensajes que ha recibido sobre la revancha en Exatlón, el atleta señaló que no lo ve así porque llegó a la final de la primera tempirada.

Por último, me están etiquetando con frases regresa por su revancha. No corazón, no regreso por ninguna revancha porque yo fui la ganadora femenil de la primera temporada

El estreno de Exatlón México

Todo se encuentra listo para el próximo 16 de agosto en punto de las 19:30 p.m., todo por la señal de Azteca UNO, cuando la quinta temporada de Exatlón México llegue con el nombre de Guardianes vs Conquistadores.

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