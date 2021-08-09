Exatlón: Se anuncian a nuevos atletas para el equipo de Guardianes.

La nueva temporada de Exatlón está a la vuelta de la esquina y millones de personas se preparan para ver trepidantes duelos en las tierras más exigentes de la pantalla chica.

Guardianes vs Conquistadores es el nombre de esta quinta edición, misma que promete grandes sorpresas para el público mexicano. Rojos y azules se batirán en cardíacos duelos hasta llegar a la última semana de la competencia deportiva más querida de los fans.

Los nombres de los Guardianes por fin se dieron a conocer en nuestras redes sociales de Exatlón. Destacan atletas dedicados al karate, frontón, fútbol, flag football y muchos más.

Briseida Acosta, Alex Alpuche, Marcela, Daniel, Dulce Miranda, Estephanie Solís, Mario Orozco, Alely Hernández, Jahir Ocampo, Nataly y Alan Mendoza son los nombres que conforman el equipo rojo.

Los Guardianes están listos para enfrentarse a sus rivales Conquistadores y así ganar las comodidades de la fortaleza u otros valiosos incentivos.

Fanáticos no han dejado de expresar su emoción ante los nuevos y antiguos rostros de los participantes. Además, sobresalen los nombres de Jahir Ocampo y Alely Hernández, quienes ya habían pisado las tierras más demandantes de la televisión.

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¿Dónde ver la nueva temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores?

El próximo lunes 16 de agosto serás testigo de una competencia de primer nivel, donde solo los atletas más fuertes llegarán a la recta final de nuestro reality show.

22 atletas buscarán la gloria en las tierras de República Dominicana, además de que regalarán épicos duelos para millones de televidentes.

Puedes ver Exatlon: Guardianes vs Conquistadores a través de nuestra señal de Azteca UNO en punto de las 7:30pm. Tampoco te puedes perder el contenido exclusivo en las redes sociales de Exatlón.

Sé testigo del regreso de David Juárez La Bestia, quien se integra al equipo de Conquistadores tras el aparatoso accidente en la temporada cuatro.

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