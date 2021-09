Exatlón: Esta es la historia de superación de Osirys Escobedo.

Osirys Escobedo dejó claro que los sueños se hacen realidad tras incursionar en la quinta temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

El practicante de parkour pasó de ser un apasionado fanático a un impecable atleta de la quinta edición de nuestro reality show.

Nuestra querida Laura G platicó con la mamá de El Faraón de Neza, apodo que ganó en las trepidantes tierras de República Dominicana.

“Siempre fue muy deportista, desde chico fue así, le gustaba mucho el deporte. En la escuela donde yo trabajaba hacíamos mini olimpiadas, desde los dos años me lo llevaba y andaba en los costales, haciendo los ejercicios que hacían los demás niños”, confesó la madre del jovencito de 19 años.

La mamá del atleta confiesa el fanatismo de su hijo por cada una de las leyendas de Exatlón.

“Desde la primera temporada se hizo muy fanático. En la clase de Educación Física hacía circuitos basándose en los equipos rojo y azul”, expresó.

Y aunque las dudas estuvieron presentes, Osirys Escobedo confió en formar parte del programa número uno de la pantalla chica.

Dudamos muchas veces que él fuera parte del programa debido a que veíamos que había medallistas olímpicos, gente muy preparada y capacitada. Veíamos muy difícil que Osirys fuera parte de Exatlón, pero siempre le echábamos porras ‘hijo, tú vas a estar ahí’

Osirys Escobedo entrenó muy duro para formar parte de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

La madre de Osirys contó a Laura G cómo recibieron la noticia que cambió su vida para siempre.

“Se abrió la convocatoria de la quinta temporada y mandó su casting… después me dijo ‘mamá, me acaban de marcar los de Exatlón’. Él no podía creerlo al igual que yo. No encuentro las palabras para expresar el orgullo de que él lo logró”, expresó.

Y este es el mensaje que la matriarca de la familia envía a su hijo Osirys Escobedo hasta las exigentes tierras y playas de Exatlón.

“Es uno más de ellos, lo logró, puede seguir preparándose hasta donde él quiera. Osirys demostró que los sueños no son imposibles, que si él se lo propone, puede lograr lo que él quiera. Que se la crea porque ya es parte de Exatlón”, concluyó.

