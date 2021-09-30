Exatlón: Keno Martell reacciona con mensaje al regreso del Exaball.

El día de ayer en Exatlón Guardianes vs Conquistadores tuvimos el regreso del Exaball, uno de los juegos más populares y polémicos de nuestra emisión de Azteca UNO.

Esto provocó tal nostalgia en Keno Martell, que reconoció sus ganas de volver al reality show más demandante.

El duelo que terminó con victoria aplastante para el equipo rojo dejó grandes reacciones por parte de nuestros seguidores y también de algunos exatletas, tal es el caso del jugador de futbol americano que en Exatlón Titanes vs Héroes se destacó por ser uno de los mejores jugadores junto con Pascal Nadaud y Javi Márquez.

No obstante, muchos recuerdan al atleta por las diferencias que tuvo con Pato Araujo, incluso alguna vez los ánimos se encendieron entre ellos dos; sin embargo, no pasó a mayores.

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@ viendo el #ExaballColosal y como que me dan ganas de jugar 👀 — Keno Martell (@kenomartell) September 30, 2021

Keno Martell tiene muchas ganas de jugar en el Exaball

Keno Martell publicó en Twitter un mensaje donde deja entrever la nostalgia que le provoca ver a los competidores de la quinta temporada jugar en el Exaball.

"Viendo el Exaball Colosal y como que me dan ganas de jugar", tuiteó el deportista de alto rendimiento. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios escribieron una lluvia de comentarios donde destacaron sus deseos porque el jugador de futbol americano regrese a Exatlón México.

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