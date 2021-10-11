Exatlón: Dulce es la eliminada de esta noche. (VIDEO)

Llegó el final de la octava semana de Exatlón México; con ello los atletas de ambos equipos tuvieron que salir a defender su lugar en el reality más demandante de la televisión mexicana.

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El primer Duelo por la Supervivencia fue para el equipo de Conquistadores, que continúan con una importante hegemonía en esta batalla.

El segundo Duelo por la Supervivencia

Por segunda ocasión en la semana, Conquistadores impusieron condiciones y aseguraron que todos sus integrantes se mantengan en la competencia que se vive en República Dominicana.

El primer punto fue para Guardianes con el triunfo de Daniel sobre Osirys, ventaja que se mantuvo casi toda la competencia, pues los rojos lograron tener el marcador 9-6 a su favor.

Sin embargo, Conquistadores lograron venir de atrás y sorprendieron con una gran remontada, quizá la más importante de lo que va en la temporada.

Los sentenciados

Las dos integrantes con menor puntaje de Guardianes fueron Paulina y Dulce, quienes tuvieron que salir a defender su lugar en Exatlón México. Por su parte Alan, al ser el atleta rojo con mayor puntaje por segunda semana consecutiva, tuvo que elegir a Nataly como la tercera rival en el Duelo de Eliminación.

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El final del camino

Cada una de las sentenciadas salió a defender su lugar en Exatlón México con cinco vidas. Tras una intensa batalla, Dulce fue la eliminada de la contienda.