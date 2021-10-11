Exatlón: Osirys defiende a Yusef tras polémicas palabras de Jahir.

La llegada de Yusef a la quinta temporada de Exatlón fue un golpe anímico para todos los integrantes del equipo de Conquistadores, quienes sufrieron las bajas de Kevin y Ricardo la última semana.

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El primero en abandonar la competencia fue el gimnasta, pues no logró sobrevivir a su primer Duelo de Eliminación, mientras que Ricardo ‘El Loco’ Arreola tuvo que salir por una lesión en la rodilla.

En tanto, Guardianes también ven con buenos ojos la llegada de Yusef, ya que Jahir consideró que el practicante de judo significa una ventaja para ellos, pues llega fuera de ritmo y no en su mejor momento físico.

Se nos pone un poco más fácil con la entrada de Yusef, porque no viene en ritmo; la elección tiene que ser por Yusef. Sí o sí Yusef tiene que salir dos veces y tenemos que tratar de asegurar esos dos puntos

No obstante, Yusef se defendió y les aseguró a sus compañeros que viene a dejar todo a Exatlón México.

Osirys respalda a Yusef

El joven originario del Estado de México, quien ha demostrado ser el fan número uno de Exatlón México y el líder de las estadísticas dentro de la competencia, le aconsejó a su nuevo compañero de qué forma debe enfrentar sus primeros circuitos para defender su lugar en el reality.

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