Exatlón: Ernesto Cázares y su novia celebran su baby shower.

Ernesto Cázares, uno de los participantes más queridos de Exatlón México, sorprendió hace unas semanas con el anuncio del embarazo de su novia María.

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Este fin de semana el atleta y su pareja celebraron su primer baby shower. Ambos están en la dulce espera de un bebé al que le pondrán como nombre Luciano o Luciana, según el sexo que tenga al nacer.

Al evento asistieron los amigos cercanos del talentoso atleta de parkour, a quienes conoció durante su paso por el reality deportivo más famoso de la televisión mexicana.

Entre las personalidades que acompañaron a Ernesto Cázares y a María destacan Casandra Ascencio, Heliud Pulido, Ana Lago, Pamela Verdirame, Aristeo Cázares, Daniel Noyola y Patricio Razo.

Cabe resaltar que Ernesto Cázares se caracteriza no solo por ser uno de los mejores competidores del equipo azul en Exatlón México, sino también por llevar una buena relación con todos los atletas con los que compartió circuito.

Ernesto Cázares, María y Lucian@ 🥰 pic.twitter.com/UpC1tJTjGx — Vanessa Harp (@vaneharp) October 10, 2021

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El festejo de Ernesto Cázares por la llegada de su primer bebé estuvo al máximo, o al menos así lo dejó ver el deportista en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió algunos momentos de felicidad.

