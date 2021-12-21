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Exatlón México 2024
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PAULA FLORES

Conquistadores | Exatlón

EXATLÓN PAULA GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 27 años.

Baja California Sur.

Disciplina: Karate.

Fue eliminada de Exatlón en la semana 19.

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