Exatlón: Duggan acusa “juego sucio” de Briseida; la atleta roja responde.

Ayer vivimos una de las eliminatorias más polémicas de la quinta temporada de Exatlón México, en donde Yareli cayó ante Dulce, quien demostró una gran entrega para poder seguir una semana más en competencia.

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Sin embargo, la polémica llegó cuando los Conquistadores reclamaron que Briseida, integrante de los Guardianes, había hecho todo lo posible para entorpecer el rendimiento de Yareli y que esto había afectado su desempeño teniendo como consecuencia su eliminación de Exatlón México.

Yo estaba muy preocupada cuando terminó el juego, porque la vi con mucho coraje por toda la situación que había pasado con Briseida, hubo demasiadas cosas y justo de esa forma no quería que se fuera

Una de las integrantes que más coraje expresó ante la situación fue Ximena Duggan, quien aseguró que ya había notado este tipo de situaciones por parte de los Guardianes.

Pasó algo y creo que ya lo había estado notando un poquito de Briseida, para mí está invadiendo o siendo irrespetuosa con el camino o la carrera de nuestro lado. Hay que tener empatía, es una persona que lo está dando todo para tener más vida aquí y tú estás intentando estropear eso, ¿cómo quedas con eso?

La respuesta de Briseida

Ante los reclamos de los integrantes del equipo azul, la olímpica mexicana respondió de forma contundente y sin dejar espacio para las suposiciones.

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