Ideas DIY: 5 ideas creativas para diseñar fundas para libros inspiradas en Harry Potter

Las ideas DIY son una buena excusa para aprovechar nuestro tiempo libre junto a la familia o amigos. “Hazlo tú mismo” es la esencia de este tipo de manualidades que se convierte en la mejor alternativa para crear recuerdos y pasar un rato divertido.

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Para dar vida a estas iniciativas artesanales, las plataformas digitales están llenas de inspiración, ofreciendo desde videos dinámicos hasta instructivos detallados que facilitan cada paso del trayecto. Por lo tanto, incursionar en las ideas DIY no es algo imposible.

Ideas DIY de Harry Potter

En esta oportunidad, la propuesta que se destaca es la de sumergirse en el universo del bricolaje creativo ya que nos permite expandir la imaginación y transformar materiales simples en piezas temáticas o en el regalo perfecto para un fanático de la lectura. Por lo tanto, la idea DIY que toma protagonismo es la que propone confeccionar fundas para libros decoradas con motivos de la saga de Harry Potter.

Harry Potter es una aclamada serie de novelas de fantasía escrita por la autora británica J.K. Rowling y que posee millones de seguidores a lo largo y ancho del mundo. Es por eso que se trata de un personaje ampliamente conocido, por lo que cualquier manualidad que lo involucre despertará mucho interés.

¿Cómo hacer fundas para libros?

Como se señaló anteriormente, la propuesta que ponemos de relieve es la de diseñar fundas para libros para los fanáticos de la magia, ya que se puede reinterpretar las cubiertas de la saga de Harry Potter utilizando materiales accesibles y técnicas sencillas de manualidades.

Si lo que buscas es reflejar el misterio de los libros de hechizos antiguos, la estética gótica del universo mágico o los colores icónicos de la saga de Harry Potter, las siguientes 5 ideas DIY te permitirán darle a tus libros un estilo visual de película:

El Grimorio Antiguo de Magia

Materiales: Tela de arpillera o papel craft grueso, café o té concentrado, pintura acrílica dorada y negra, sellos de cera.

Cómo hacerlo: Envuelve la portada con papel craft o arpillera previamente teñida con café para darle un aspecto envejecido. Con un pincel fino y pintura dorada, dibuja en el lomo y la portada símbolos mágicos o el logo de las Reliquias de la Muerte. Finaliza aplicando un sello de cera roja en la esquina inferior de la portada para darle un toque oficial del Ministerio de Magia.

Estilo Casa de Hogwarts

Materiales: Cartulina o tela de fieltro con los colores principales de la casa, cinta de raso en el tono secundario, crestas impresas o bordadas.

Cómo hacerlo: Utiliza una base del color predominante de la casa (por ejemplo, verde para Slytherin o escarlata para Gryffindor). Añade dos franjas horizontales o diagonales con la cinta de raso en el color secundario (plata u oro). En el centro de la portada, pega o borda el escudo correspondiente a tu casa.

La Furia del Libro Monstruoso de los Monstruos

Materiales: Peluche sintético marrón, limpiapipas o goma EVA para los dientes, ojos móviles de plástico, cinta roja para la lengua.

Cómo hacerlo: Cubre la portada exterior con el peluche sintético. En el corte del libro o en el borde interior de la cubierta, pega una tira de dientes hechos con goma EVA blanca y una lengua de cinta roja. En el centro frontal, coloca cuatro o seis ojos móviles de plástico de diferentes tamaños para recrear la apariencia de la icónica crippled creature.

Estilo Mapa del Merodeador

Materiales: Papel beige o pergamino, estilógrafo o rotulador de punta fina café/negro, cinta adhesiva decorativa (washi tape).

Cómo hacerlo: Utiliza el papel pergamino como funda base. Dibuja a mano o calca patrones arquitectónicos de castillos, huellas de pisadas pequeñas y la famosa tipografía con la frase "Solemnly Swear That I Am Up To No Good". Agrega detalles en las esquinas con washi tape con motivos vintage.

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